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Ферстаппен выиграл две гонки подряд, стартовав на десятом месте или ниже. Это второй случай в истории Ф1

Автоспорт
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Ранее это удалось Брюсу МакЛарену 62 года назад

Ферстаппен выиграл две гонки подряд, стартовав на десятом месте или ниже. Это второй случай в истории Ф1

Фото: TopGear

UA-Футбол
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Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сегодня одержал победу на Гран-при Бельгии. Таким образом, ему удалось выиграть третью гонку подряд, и уже девятую в текущем сезоне (из четырнадцати прошедших).

Примечательно, что последние две гонки Ферстаппен начинал на чрезвычайно низких местах: в Венгрии он был десятым из-за неудачной квалификации в Бельгии – четырнадцатым из-за штрафа.

Таким образом, он выиграл две гонки подряд, стартовав на десятом месте или ниже. Это лишь второй такой случай в истории Формулы-1. В 1960 году пилот "Купер" Брюс МакЛарен победил на Гран-при США и Аргентины. Позже именно он основал команду Ф1 "МакЛарен".

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В статье: формула-1 Макларен Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Бельгии Гран-при Венгрии
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