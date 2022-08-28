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Ферстаппен выиграл две гонки подряд, стартовав на десятом месте или ниже. Это второй случай в истории Ф1
Ранее это удалось Брюсу МакЛарену 62 года назад
Фото: TopGear
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сегодня одержал победу на Гран-при Бельгии. Таким образом, ему удалось выиграть третью гонку подряд, и уже девятую в текущем сезоне (из четырнадцати прошедших).
Примечательно, что последние две гонки Ферстаппен начинал на чрезвычайно низких местах: в Венгрии он был десятым из-за неудачной квалификации в Бельгии – четырнадцатым из-за штрафа.
Таким образом, он выиграл две гонки подряд, стартовав на десятом месте или ниже. Это лишь второй такой случай в истории Формулы-1. В 1960 году пилот "Купер" Брюс МакЛарен победил на Гран-при США и Аргентины. Позже именно он основал команду Ф1 "МакЛарен".
Here's an incredible stat ????— Formula 1 (@F1) August 28, 2022
Consecutive race wins starting 10th or lower had (until today) only happened once before in F1 history
1959/60 Bruce McLaren - USA (P10), Argentina (P13)
2022 Max Verstappen - Hungary (P10), Belgium (P14)#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/gQuLEiRkoI
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