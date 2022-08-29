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Порше не может прийти в Формулу-1 из-за Ред Булл

Автоспорт
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Не выдерживают конкуренции

Порше не может прийти в Формулу-1 из-за Ред Булл

Фото: Motorsport.com

Новина українською

У "Порше" возникли сложности по приходу в Формулу-1. Об этом пишет издание Auto Motor und Sport.

Сообщается, что определённые трудности у "Порше" появились из-за "Ред Булл", в руководстве которого понимают, что с приходом в "Королевские гонки" немецкого автопроизводителя его влияние на их команду может существенно возрасти. Кроме того, австрийцы осознают, что у них есть альтернатива, а у "Порше" её нет.

Примечательно, что ранее о планах по возвращению в Формулу-1 говорили в "Хонде". Немецкая компания к тому же осенью должна сообщить ФИА, будет ли она поставлять моторы в 2026 году. Всё это говорит в пользу "Ред Булл".

Напомним, по поступавшей ранее информации "Порше" планирует купить 50 процентов акций "Ред Булл".

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