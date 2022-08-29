Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефано Доменикали: Мик Шумахер уже показал свои сильные стороны
Кто же захочет подписать контракт с пилотом
Фото: Planet F1
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выразил мнение, что пилот "Хааса" Мик Шумахер заслуживает выступать в серии и в следующем сезоне.
На данный момент переговоры Шумахера с "Хаасом" по новому контракту приостановлены. Также сообщалось, что у немецкого пилота есть вариант с переходом в "Альпин".
"Мик — отличный парень и очень сильный гонщик. Он уже показал свои сильные стороны. Я думаю, он заслуживает выступать в Формуле-1 и в следующем сезоне, но не из-за своей знаменитой фамилии", — приводит слова Доменикали Sky Sports.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Мик Шумахер набрал свои первые очки.
Популярное сейчас
- путин предлагал Эрдогану сделку. Также известно, что Турция пропустила корабль рф с С-300 в Черное море
- СМИ назвали сумму, которую бельгийский клуб заплатит за переход Яремчука
- Суркис отреагировал на слова Луческу о возможном уходе из Динамо
- Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Бельгии
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО