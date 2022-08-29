  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Стефано Доменикали: Мик Шумахер уже показал свои сильные стороны
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефано Доменикали: Мик Шумахер уже показал свои сильные стороны

Автоспорт
(1 голосов)

Кто же захочет подписать контракт с пилотом

Стефано Доменикали: Мик Шумахер уже показал свои сильные стороны

Фото: Planet F1

Новина українською

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выразил мнение, что пилот "Хааса" Мик Шумахер заслуживает выступать в серии и в следующем сезоне.

На данный момент переговоры Шумахера с "Хаасом" по новому контракту приостановлены. Также сообщалось, что у немецкого пилота есть вариант с переходом в "Альпин".

"Мик — отличный парень и очень сильный гонщик. Он уже показал свои сильные стороны. Я думаю, он заслуживает выступать в Формуле-1 и в следующем сезоне, но не из-за своей знаменитой фамилии", — приводит слова Доменикали Sky Sports.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Мик Шумахер набрал свои первые очки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде