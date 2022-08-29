Стефано Доменикали: Мик Шумахер уже показал свои сильные стороны

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выразил мнение, что пилот "Хааса" Мик Шумахер заслуживает выступать в серии и в следующем сезоне.

На данный момент переговоры Шумахера с "Хаасом" по новому контракту приостановлены. Также сообщалось, что у немецкого пилота есть вариант с переходом в "Альпин".

"Мик — отличный парень и очень сильный гонщик. Он уже показал свои сильные стороны. Я думаю, он заслуживает выступать в Формуле-1 и в следующем сезоне, но не из-за своей знаменитой фамилии", — приводит слова Доменикали Sky Sports.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Мик Шумахер набрал свои первые очки.