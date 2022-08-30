Ред Булл готов распрощаться с Пьером Гасли

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что в "Ред Булл" готовы отпустить пилота "Альфа Таури" Пьера Гасли в "Альпин", если французская команда сделает соответствующее предложение. По словам Марко, "Ред Булл" в таком случае освободит Гасли от контрактных обязательств. Об этом рассказал автор Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

Напомним, недавно сообщалось, что "Альпин" больше не считает Оскара Пиастри приоритетным кандидатом на место Фернандо Алонсо в следующем сезоне. Вместо Пиастри французский гоночный коллектив переключился на Гасли.

На недавнем Гран-при Бельгии Пьер показал девятый результат.