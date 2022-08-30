Чемпион MotoGP подписал контракт с Хондой

Чемпион MotoGP 2020 года, испанский гонщик "Сузуки" Жоан Мир подписал контракт с "Хондой". Об этом информирует пресс-служба японской команды.

К "Хонде" Мир присоединится в 2023 году и будет выступать вместе с соотечественником Марком Маркесом.

"Очень рад сообщить, что в следующем году присоединюсь к "Хонде". Спасибо команде за веру в меня и возможность защищать её исторические цвета. Постараюсь использовать весь свой опыт, чтобы приносить команде только пользу и в итоге завоевать с ней новые трофеи", — написал Жоан в своих соцсетях.

Помимо того, что Мир стал чемпионом Suzuki в MotoGP в 2020 году, он также является обладателем титула Moto3, который был завоёван им в 2017 году.