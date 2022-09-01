Хэмилтон: Формуле-1 нужен Гран-при ЮАР

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил надежду, что в ближайшее время Гран-при ЮАР всё же появится в календаре Формулы-1.

"Я приложил немало усилий, чтобы гонка в ЮАР состоялась. Я действительно рад, что переговоры продолжатся и Доменикали отлично себя проявляет. По-прежнему надеюсь, что этап в ЮАР попадёт в календарь на следующий сезон. Формуле-1 нужен Гран-при ЮАР", — приводит слова Хэмилтона racingnews365.

Стоит отметить, что в последний раз Гран-при ЮАР проводился в 1993 году.