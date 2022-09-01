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Хэмилтон: Формуле-1 нужен Гран-при ЮАР
Добавят ли гонку в календарь на следующий сезон пока неизвестно
фото - twitter.com
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил надежду, что в ближайшее время Гран-при ЮАР всё же появится в календаре Формулы-1.
"Я приложил немало усилий, чтобы гонка в ЮАР состоялась. Я действительно рад, что переговоры продолжатся и Доменикали отлично себя проявляет. По-прежнему надеюсь, что этап в ЮАР попадёт в календарь на следующий сезон. Формуле-1 нужен Гран-при ЮАР", — приводит слова Хэмилтона racingnews365.
Стоит отметить, что в последний раз Гран-при ЮАР проводился в 1993 году.
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