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Майкл Маси назначен председателем комиссии серии V8 Supercars

Автоспорт
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Бывший гоночный директор не остался без работы

Майкл Маси назначен председателем комиссии серии V8 Supercars

Новина українською

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси был официально назначен председателем комиссии серии V8 Supercars. На этом посту он заменил Нила Кромптона. Маси работал в этой организации до подписания контракта с Формулой-1.

"Я очень горд тем, что меня назначили на этот пост. С нетерпением жду начала работы с теми, кто заинтересован в развитии спорта. Моя задача – гарантировать классное будущее для команд, партнёров, спонсоров и, что самое важное, для болельщиков", – приводит слова Маси портал Motorsport.com.

В июле было объявлено, что Майкл Маси покинет ФИА.

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В статье: Майкл Маси
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