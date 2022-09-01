Майкл Маси назначен председателем комиссии серии V8 Supercars

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси был официально назначен председателем комиссии серии V8 Supercars. На этом посту он заменил Нила Кромптона. Маси работал в этой организации до подписания контракта с Формулой-1.

"Я очень горд тем, что меня назначили на этот пост. С нетерпением жду начала работы с теми, кто заинтересован в развитии спорта. Моя задача – гарантировать классное будущее для команд, партнёров, спонсоров и, что самое важное, для болельщиков", – приводит слова Маси портал Motorsport.com.

В июле было объявлено, что Майкл Маси покинет ФИА.