Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джордж Рассел показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Нидерландов
На втором месте расположился Льюис Хэмилтон
Фото: Motorsport.com
В Зандворте завершилась первая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Мерседес" Джордж Расселл. Вторым был его напарник Льюис Хэмилтон, топ-3 замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс.
Отметим, что заезд был прерван вскоре после его начала красными флагами: пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен остановился на трассе, сообщив команде, что у него возникли трудности с коробкой передач. Он в итоге был 19-м.
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал шестой результат.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Первая тренировка:
1. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1.12,455
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,240
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,390
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,474
5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,622
6. Шарль Леклер ("Феррари") +0,672
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,961
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,178
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,508
10. Александер Албон ("Уильямс") +1,608
11. Мик Шумахер ("Хаас") +1,708
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,802
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,950
14. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +2,019
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2,045
16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,079
17. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,175
18. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,240
19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +2,259
20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,667
Популярное сейчас
- География чемпионов. Кто из украинцев выигрывал чемпионаты европейских стран
- Заря - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку оппонентке из Беларуси
- Феттель: Я желаю Мику Шумахеру остаться в Формуле-1 и получить хороший болид
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО