Джордж Рассел показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Нидерландов

В Зандворте завершилась первая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Мерседес" Джордж Расселл. Вторым был его напарник Льюис Хэмилтон, топ-3 замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

Отметим, что заезд был прерван вскоре после его начала красными флагами: пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен остановился на трассе, сообщив команде, что у него возникли трудности с коробкой передач. Он в итоге был 19-м.

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Первая тренировка:

1. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1.12,455

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,240

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,390

4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,474

5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,622

6. Шарль Леклер ("Феррари") +0,672

7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,961

8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,178

9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,508

10. Александер Албон ("Уильямс") +1,608

11. Мик Шумахер ("Хаас") +1,708

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,802

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,950

14. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +2,019

15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2,045

16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,079

17. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,175

18. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,240

19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +2,259

20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,667