Стали известны пилоты, которые могут занять место в Хаасе

Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо, резервный гонщик "Астон Мартин Нико Хюлкенберг и бывший гонщик "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци, в настоящее время выступающий в Формуле-Е, являются претендентами на место в американской команде "Хаас". Об этом пишет The Race.

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Напомним, ранее руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер говорил, что в качестве кандидата на место в команде в следующем сезоне Формулы-1 будет рассматриваться тот, кто сможет добиться наилучших результатов.