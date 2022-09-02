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Стали известны пилоты, которые могут занять место в Хаасе

Автоспорт
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В этот список вошло два гонщика

Стали известны пилоты, которые могут занять место в Хаасе

Фото: Livesport

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Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо, резервный гонщик "Астон Мартин Нико Хюлкенберг и бывший гонщик "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци, в настоящее время выступающий в Формуле-Е, являются претендентами на место в американской команде "Хаас". Об этом пишет The Race.

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Напомним, ранее руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер говорил, что в качестве кандидата на место в команде в следующем сезоне Формулы-1 будет рассматриваться тот, кто сможет добиться наилучших результатов.

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В статье: Даниэль Риккардо
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