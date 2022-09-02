Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов

В Зандворте завершилась вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Вторым был его напарник Карлос Сайнс, топ-3 замкнул пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Лидер чемпионата мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал восьмым, его напарник Серхио Перес показал 12-й результат.

За 15 минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за вылета в гравий японского гонщика "Альфа Таури" Юки Цуноды.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка:

1.Шарль Леклер "Феррари" 1:12.345

2.Карлос Сайнс "Феррари" +0.004

3.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.072

4.Ландо Норрис "Макларен" +0.103

5.Джордж Расселл "Мерседес" +0.310

6.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0.401

7.Фернандо Алонсо "Альпин" +0.503

8.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.697

9.Эстебан Окон "Альпин" +0.960

10.Даниэль Риккардо "Макларен" +1.017

11.Юки Цунода "Альфа Таури" +1.074

12.Серхио Перес "Ред Булл" +1.148

13.Мик Шумахер "Хаас" +1.259

14.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +1.266

15.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.279

16.Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.321

17.Александер Албон "Уильямс" +1.492

18.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.822

19.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.937

20.Николас Латифи "Уильямс" +2.452