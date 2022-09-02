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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов
Пилот смог реабилитироваться
Фото: Getty Images
В Зандворте завершилась вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Вторым был его напарник Карлос Сайнс, топ-3 замкнул пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Лидер чемпионата мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал восьмым, его напарник Серхио Перес показал 12-й результат.
За 15 минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за вылета в гравий японского гонщика "Альфа Таури" Юки Цуноды.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка:
1.Шарль Леклер "Феррари" 1:12.345
2.Карлос Сайнс "Феррари" +0.004
3.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.072
4.Ландо Норрис "Макларен" +0.103
5.Джордж Расселл "Мерседес" +0.310
6.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0.401
7.Фернандо Алонсо "Альпин" +0.503
8.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.697
9.Эстебан Окон "Альпин" +0.960
10.Даниэль Риккардо "Макларен" +1.017
11.Юки Цунода "Альфа Таури" +1.074
12.Серхио Перес "Ред Булл" +1.148
13.Мик Шумахер "Хаас" +1.259
14.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +1.266
15.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.279
16.Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.321
17.Александер Албон "Уильямс" +1.492
18.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.822
19.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.937
20.Николас Латифи "Уильямс" +2.452
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