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Ред Булл исключил Мика Шумахера из списка пилотов на замену Пьера Гасли

Автоспорт
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Ред Булл исключил Мика Шумахера из списка пилотов на замену Пьера Гасли

Фото: Getty Images

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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко подтвердил, что в настоящий момент "Ред Булл" продолжает переговоры с "Альпин" по поводу возможного перехода во французскую команду гонщика "Альфа Таури" Пьера Гасли. Об этом Марко сообщил в эфире немецкого Sky.

Кроме того, Марко заявил, что Мик Шумахер точно не заменит Пьера Гасли в случае его ухода из "Альфа Таури". По словам Марко, на этот случай у "Ред Булл" есть своя команда поддержки пилотов.

"Мы уже думали о том, кто может заменить Гасли, но пока не хотим объявлять об этом. У нас есть несколько человек в юниорской команде, у которых есть суперлицензия.

Мик? Он является или был юниором "Феррари". Вот почему мы никогда не имели с ним дело. У нас есть своя собственная программа. Разумеется, наши предпочтения — наши собственные пилоты", — заявил Хельмут Марко в эфире Sky Germany.

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В статье: Мик Шумахер
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