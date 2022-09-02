Ред Булл исключил Мика Шумахера из списка пилотов на замену Пьера Гасли

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко подтвердил, что в настоящий момент "Ред Булл" продолжает переговоры с "Альпин" по поводу возможного перехода во французскую команду гонщика "Альфа Таури" Пьера Гасли. Об этом Марко сообщил в эфире немецкого Sky.

Кроме того, Марко заявил, что Мик Шумахер точно не заменит Пьера Гасли в случае его ухода из "Альфа Таури". По словам Марко, на этот случай у "Ред Булл" есть своя команда поддержки пилотов.

"Мы уже думали о том, кто может заменить Гасли, но пока не хотим объявлять об этом. У нас есть несколько человек в юниорской команде, у которых есть суперлицензия.

Мик? Он является или был юниором "Феррари". Вот почему мы никогда не имели с ним дело. У нас есть своя собственная программа. Разумеется, наши предпочтения — наши собственные пилоты", — заявил Хельмут Марко в эфире Sky Germany.