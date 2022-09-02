Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ред Булл исключил Мика Шумахера из списка пилотов на замену Пьера Гасли
Минус один
Фото: Getty Images
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко подтвердил, что в настоящий момент "Ред Булл" продолжает переговоры с "Альпин" по поводу возможного перехода во французскую команду гонщика "Альфа Таури" Пьера Гасли. Об этом Марко сообщил в эфире немецкого Sky.
Кроме того, Марко заявил, что Мик Шумахер точно не заменит Пьера Гасли в случае его ухода из "Альфа Таури". По словам Марко, на этот случай у "Ред Булл" есть своя команда поддержки пилотов.
"Мы уже думали о том, кто может заменить Гасли, но пока не хотим объявлять об этом. У нас есть несколько человек в юниорской команде, у которых есть суперлицензия.
Мик? Он является или был юниором "Феррари". Вот почему мы никогда не имели с ним дело. У нас есть своя собственная программа. Разумеется, наши предпочтения — наши собственные пилоты", — заявил Хельмут Марко в эфире Sky Germany.
Популярное сейчас
- СМИ: Сергей Нагорняк назначен главным тренером клуба Первой лиги
- Инсайдер раскрыл причины отказа Аталанты продавать Малиновского
- География чемпионов. Кто из украинцев выигрывал чемпионаты европейских стран
- Ферстаппен: У меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО