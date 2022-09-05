Даниэль Риккардо не будет рассматриваться как кандидат на замену Пьера Гасли

Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо не станет рассматриваться командой "Альпин" в качестве альтернативы для Пьера Гасли, который, по сообщению ряда источников, близок к приходу во французский гоночный коллектив. Об этом пишет издание The Racer.

Напомним, 1 августа стало известно, что Фернандо Алонсо покинет "Альпин" по окончании сезона и перейдёт на место Себастьяна Феттеля в "Астон Мартин".

Сам Риккардо также покинет "Макларен" по окончании нынешнего сезона и пока остаётся без команды.