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Феррари рискует получить отказ двигателя после увеличения его мощности

Автоспорт
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Команда идет ва-банк

Феррари рискует получить отказ двигателя после увеличения его мощности

Фото: Autosport

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" хочет добиться более высокой скорости на домашнем этапе, пусть даже это несколько повышает шансы на отказ двигателя., сообшает Motorsport.

У гонщиков будут свежие силовые агрегаты, у Шарля Леклера — двигатель, впервые поставленный в Спа, а у Карлоса Сайнса — новый гибрид, за который он получит штраф. Усовершенствованная система ERS стоит снижения веса, что приближает болид итальянской команды к минимальному пределу в 798 кг.

Ранее "Феррари" представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.

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