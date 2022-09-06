Феррари рискует получить отказ двигателя после увеличения его мощности

Команда Формулы-1 "Феррари" хочет добиться более высокой скорости на домашнем этапе, пусть даже это несколько повышает шансы на отказ двигателя., сообшает Motorsport.

У гонщиков будут свежие силовые агрегаты, у Шарля Леклера — двигатель, впервые поставленный в Спа, а у Карлоса Сайнса — новый гибрид, за который он получит штраф. Усовершенствованная система ERS стоит снижения веса, что приближает болид итальянской команды к минимальному пределу в 798 кг.

Ранее "Феррари" представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.