Опубликован предварительный календарь Формулы-1 на сезон 2023

Появилась информация о календаре Формулы-1 на следующий сезон. Предполагается, что чемпионат начнётся 5 марта этапом в Бахрейне, а завершится 26 ноября этапом в ОАЭ. Об этом информирует F1-insider.

Пока это лишь предварительный календарь. Окончательное решение по его принятию будет вынесено Всемирным советом Международной автомобильной федерации (ФИА). Отметим, что в календаре присутствует Гран-при Китая. Однако его статус пока не до конца определён. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Формула-1. Сезон-2023. Предварительный календарь:

5 марта: Гран-при Бахрейна

19 марта: Гран-при Саудовской Аравии

2 апреля: Гран-при Австралии

16 апреля: Гран-при Китая

30 апреля: Гран-при Азербайджана

07. мая: Гран-при Майами

21. мая: Гран-при Эмилии-Романьи

28. мая: Гран-при Монако

04. июня: Гран-при Испании

18 июня: Гран-при Канады

2 июля: Гран-при Австрии

09. июля: Гран-при Великобритании

23 июля: Гран-при Бельгии

30 июля: Гран-при Венгрии

27 августа: Гран-при Нидерландов

3 сентября: Гран-при Италии

17. сентября: Гран-при Сингапура

24 сентября: Гран-при Японии

08. октября: Гран-при Катара

22 октября: Гран-при США

29 октября: Гран-при Мексики

5 ноября: Гран-при Бразилии

18 ноября: Гран-при Лас-Вегаса

26. ноября: Гран-при Абу-Даби.