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Шварцман выступит за Феррари на практиках в Японии и США
Пилот в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Формулы-2
Тест-пилот команды "Феррари" Роберт Шварцман готовится принять участие в свободных практиках Гран-при Японии и США, которые состоятся в октябре, сообщает издание Motorsport Italia.
Причиной такого решения стала длительность 2-й свободной практики на указанных этапах, которая вместо обычных 60 мин. будет составлять 90 мин. Изменение же длительности практик связано с тестами шин "Пирелли" на 2023 год.
В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2.
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