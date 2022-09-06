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Шварцман выступит за Феррари на практиках в Японии и США

Автоспорт
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Пилот в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Формулы-2

Шварцман выступит за Феррари на практиках в Японии и США

Новина українською

Тест-пилот команды "Феррари" Роберт Шварцман готовится принять участие в свободных практиках Гран-при Японии и США, которые состоятся в октябре, сообщает издание Motorsport Italia.

Причиной такого решения стала длительность 2-й свободной практики на указанных этапах, которая вместо обычных 60 мин. будет составлять 90 мин. Изменение же длительности практик связано с тестами шин "Пирелли" на 2023 год.

В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2.

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В статье: Диего Шварцман
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