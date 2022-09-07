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Даниэль Риккардо может стать резервным пилотом Мерседеса

Автоспорт
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Об этом пишет журналист Формулы-1

Даниэль Риккардо может стать резервным пилотом Мерседеса

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Австралийский гонщик команды "Макларен" Даниэль Риккардо может получить роль резервного пилота в "Мерседесе". Об этом рассказал авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд. По окончании нынешнего сезона Риккардо покинет "Макларен". .

"Риккардо — хороший пример гонщика, который обладает суперспособностями, но просто не вписывается в команду. Никто не может понять почему, и уверенность австралийца была подорвана случившимся. Это не означает, что Даниэль не может приносить пользу и теперь с ним всё. Это лишь означает, что ему нужно перестроиться, переосмыслить свои приоритеты и найти способ вернуться.

По последним данным, Даниэль может взять годичный перерыв в 2023 году, если ему не предложат место. Затем как опытный гонщик он мог бы вернуться в спорт в качестве резервиста в 2024 году, что помогло бы ему восстановить уверенность. Я слышал, что он говорил с "Мерседесом" о такой роли. Она дала бы ему шанс участвовать в гонках в будущем, если Льюис Хэмилтон решит, что с него хватит. Рано или поздно это должно произойти. У команды есть 16-летний юноша по имени Андреа Кими Антонелли, который на данный момент поражает всех в Формуле-4. От Формулы-1 его отделяет по меньшей мере три-четыре года, так что, скорее всего, между уходом Хэмилтона и приходом Антонелли будет разрыв", — написал Сейвуд в своём блоге.

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В статье: Мерседес Даниэль Риккардо
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