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Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас потеряют позиции на стартовой решетке Гран-при Италии
Все из-за замены двигателей
Фото: F1
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и гонщик "Альфа Ромео" Валттери Боттас потеряют позиции на Гран-при Италии, который состоится в ближайшие выходные, сообщает Auto Motor und Sport.
В Италии Боттас получит уже шестую силовую установку в текущем сезоне. Напомним, на Гран-при Нидерландов финский гонщик был вынужден сойти с дистанции. Позже оказалось, что у пилота "Альфа Ромео" отказал двигатель внутреннего сгорания.
Льюис Хэмилтон, в свою очередь, получит четвёртую замену силовой установки в сезоне.
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