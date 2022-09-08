Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас потеряют позиции на стартовой решетке Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и гонщик "Альфа Ромео" Валттери Боттас потеряют позиции на Гран-при Италии, который состоится в ближайшие выходные, сообщает Auto Motor und Sport.

В Италии Боттас получит уже шестую силовую установку в текущем сезоне. Напомним, на Гран-при Нидерландов финский гонщик был вынужден сойти с дистанции. Позже оказалось, что у пилота "Альфа Ромео" отказал двигатель внутреннего сгорания.

Льюис Хэмилтон, в свою очередь, получит четвёртую замену силовой установки в сезоне.