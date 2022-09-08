Даниэль Риккардо может заменить Льюиса Хэмилтона в Марседесе

Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо может быть приглашён "Мерседесом" в качестве резервного пилота на сезон-2023.

В случае, если Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1, Даниэль может занять его место в 2024 году и стать напарником Джорджа Расселла. Об этом сообщает Daily Mail.

Даниэль Риккардо останется без команды по окончании сезона. Австралиец хотел бы продолжить выступать в Формуле-1, но пока неясно, найдётся ли команда, готовая его принять. Ранее он сам заявлял, что в настоящее время думает только о Формуле-1.