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Даниэль Риккардо может заменить Льюиса Хэмилтона в Марседесе

Автоспорт
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Это произойдет, если британец захочет уйти из команды

Даниэль Риккардо может заменить Льюиса Хэмилтона в Марседесе

Фото: Livesport

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Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо может быть приглашён "Мерседесом" в качестве резервного пилота на сезон-2023.

В случае, если Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1, Даниэль может занять его место в 2024 году и стать напарником Джорджа Расселла. Об этом сообщает Daily Mail.

Даниэль Риккардо останется без команды по окончании сезона. Австралиец хотел бы продолжить выступать в Формуле-1, но пока неясно, найдётся ли команда, готовая его принять. Ранее он сам заявлял, что в настоящее время думает только о Формуле-1.

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В статье: Даниэль Риккардо
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