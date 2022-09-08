Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даниэль Риккардо может заменить Льюиса Хэмилтона в Марседесе
Это произойдет, если британец захочет уйти из команды
Фото: Livesport
Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо может быть приглашён "Мерседесом" в качестве резервного пилота на сезон-2023.
В случае, если Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1, Даниэль может занять его место в 2024 году и стать напарником Джорджа Расселла. Об этом сообщает Daily Mail.
Даниэль Риккардо останется без команды по окончании сезона. Австралиец хотел бы продолжить выступать в Формуле-1, но пока неясно, найдётся ли команда, готовая его принять. Ранее он сам заявлял, что в настоящее время думает только о Формуле-1.
Популярное сейчас
- Фенербахче - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Шахтер вернулся во Львов после разгромной победы над Лейпцигом
- РБ Лейпциг назначил нового тренера после увольнения Тедеско
- Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас потеряют позиции на стартовой решетке Гран-при Италии
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy