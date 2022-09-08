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Хельмут Марко: Ферстаппен из тех, кто просто соберётся и уйдёт, когда перестанет получать удовольствие

Автоспорт
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По его мнению Макс уйдет раньше, чем мы думаем

Хельмут Марко: Ферстаппен из тех, кто просто соберётся и уйдёт, когда перестанет получать удовольствие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что карьера пилота австрийской команды Макса Ферстаппена не будет продолжительной.

"Макс — точно самый быстрый гонщик, который выступал за "Ред Булл". Он определённо быстрее Феттеля, ему не нужно готовиться, он готов сразу нажать на газ и атаковать. Ферстаппен талантлив от природы, что позволяет ему гоняться на очень высокой скорости. К тому же он контролирует болид даже на пределе, поэтому я нередко сравниваю его с Сенной.

Его цель сейчас — выиграть больше. Но он не будет гоняться до тех пор, пока не побьёт рекорды. Он из тех людей, кто просто соберётся и уйдёт, когда перестанет получать удовольствие. И произойдёт это раньше, чем мы думаем. Никто в этом случае его не остановит", — приводит слова Марко racingnews365.

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В статье: Макс Ферстаппен Хельмут Марко
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