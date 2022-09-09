Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Италии

В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса. Третьим был Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес".

Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был четвёртым. Лидер общего зачёта пилотов "Королевских гонок" Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.22,410.

2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,077.

3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,279.

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,42.

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,430.

6. Эстебан Окон ("Альпин") +0,665.

7. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,689.

8. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,850.

9. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,984.

10. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,101.

11. Александер Албон ("Уильямс") +1,119.

12. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,160.

13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,230.

14. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,251.

15. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1,278.

16. Ландо Норрис ("Макларен") +1,446.

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,596.

18. Антонио Джовинацци ("Хаас") +1,907.

19. Ник де Врис ("Астон Мартин") +2,321.

20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,531.