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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Италии

Автоспорт
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Второе место тоже за Феррари

Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Италии

Фото: Planet F1

Новина українською

В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса. Третьим был Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес".

Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был четвёртым. Лидер общего зачёта пилотов "Королевских гонок" Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.22,410.
2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,077.
3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,279.
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,42.
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,430.
6. Эстебан Окон ("Альпин") +0,665.
7. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,689.
8. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,850.
9. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,984.
10. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,101.
11. Александер Албон ("Уильямс") +1,119.
12. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,160.
13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,230.
14. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,251.
15. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1,278.
16. Ландо Норрис ("Макларен") +1,446.
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,596.
18. Антонио Джовинацци ("Хаас") +1,907.
19. Ник де Врис ("Астон Мартин") +2,321.
20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,531.

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В статье: Гран-при Италии
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