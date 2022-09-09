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Макс Ферстаппен получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии

Автоспорт
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Пилот все ещё имеет шансы на победу

Макс Ферстаппен получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии

Фото: Getty Images

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Действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии, который состоится в этот уик-энд.

"Ред Булл" приняли решение заменить двигатель внутреннего сгорания на болиде Ферстаппена. Это пятая по счёту замена элемента в нынешнем сезоне и вторая сверх лимита. За первый сверхлимитный двигатель Ферстаппен получил штраф в 10 позиций.

Напомним, на Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен стартовал 14-м из-за замены элементов сверх лимита, но в итоге сумел выиграть тот этап.

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В статье: Макс Ферстаппен
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