Карлос Сайнс - лучший во второй свободной практике Гран-при Италии

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды "Феррари" Карлос Сайнс. Второе время у лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена из "Ред Булл" . Третьим стал напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал седьмым.

Сессия была прервана красными флагами из-за проблем у пилота "Хааса" Мика Шумахера, вынужденного остановиться на трассе. По итогам сессии Шумахер замкнул протокол.

Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика:

1.Карлос Сайнс "Феррари" 1:21.664

2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.143

3.Шарль Леклер "Феррари" +0.193

4.Ландо Норрис "Макларен" +0.674

5.Джордж Расселл "Мерседес" +0.722

6.Серхио Перес "Ред Булл" +0.730

7.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.839

8.Эстебан Окон "Альпин" +1.064

9.Фернандо Алонсо "Альпин" +1.088

10.Александер Албон "Уильямс" +1.171

11.Даниэль Риккардо "Макларен" +1.247

12.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.274

13.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.329

14.Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.471

15.Юки Цунода "Альфа Таури" +1.553

16.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.893

17.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +2.067

18.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +2.121

19.Николас Латифи "Уильямс" +2.318

20.Мик Шумахер "Хаас" +2.922