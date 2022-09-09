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Карлос Сайнс - лучший во второй свободной практике Гран-при Италии
Пилот снова в списке лучших
В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды "Феррари" Карлос Сайнс. Второе время у лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена из "Ред Булл" . Третьим стал напарник Сайнса Шарль Леклер.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал седьмым.
Сессия была прервана красными флагами из-за проблем у пилота "Хааса" Мика Шумахера, вынужденного остановиться на трассе. По итогам сессии Шумахер замкнул протокол.
Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика:
1.Карлос Сайнс "Феррари" 1:21.664
2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.143
3.Шарль Леклер "Феррари" +0.193
4.Ландо Норрис "Макларен" +0.674
5.Джордж Расселл "Мерседес" +0.722
6.Серхио Перес "Ред Булл" +0.730
7.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.839
8.Эстебан Окон "Альпин" +1.064
9.Фернандо Алонсо "Альпин" +1.088
10.Александер Албон "Уильямс" +1.171
11.Даниэль Риккардо "Макларен" +1.247
12.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.274
13.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.329
14.Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.471
15.Юки Цунода "Альфа Таури" +1.553
16.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.893
17.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +2.067
18.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +2.121
19.Николас Латифи "Уильямс" +2.318
20.Мик Шумахер "Хаас" +2.922
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