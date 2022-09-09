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Мик Шумахер может продолжить карьеру в Уильямсе

Автоспорт
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Пилот заинтересовал команду

Мик Шумахер может продолжить карьеру в Уильямсе

Фото: Getty Images

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Руководитель "Уильямса" Йост Капито сообщил, что в команде рассматривают вариант с приглашением Мика Шумахера.

"Есть ли у нас интерес к Мику Шумахеру? Разумеется! Мик очень быстр, он хороший парень, и, думаю, он должен быть в списке всех команд, у которых остались свободные места", — приводит слова Йоста Капито Motorsport-Total.

В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1.

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В статье: Мик Шумахер
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