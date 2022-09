Пилот Уильямс пропустит Гран-при Италии из-за аппендицита

Тайский пилот "Уильямс" Алекс Албон пропустит завтрашнее Гран-при Италии, которое пройдет на автодроме в Монце. Как сообщается в заявлении команды Формулы-1, сегодня водитель плохо себя чувствовал и обратился к врачам.

Williams Racing can confirm that, after feeling unwell this morning and seeking medical advice from the FIA and local hospital, Alex Albon is now undergoing treatment for appendicitis. #WeAreWilliams #ItalianGP

Руководитель "Уильямс" Йост Капито заявил, что проблема была обнаружена на ранней стадии, и причин для беспокойства о здоровье Албона нету. Он сообщил, что общался с Алексом, и тот был в порядке.

Сам пилот в Твиттере сообщил о том, что был госпитализирован и ожидает операции по удалению аппендицита. Ожидается, что уже к следующему Гран-при (в Сингапуре через две недели) Албон восстановится.

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!



Negatives:

- Missing out on what looks like a strong weekend for us

- Pain



Positives

- Weight reduction for Singapore

- Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W