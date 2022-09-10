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Квалификация Гран-при Италии. Поул у Шарля Леклера, Ферстаппен – второй
Первая победа монегаска за четыре квалификации
Фото: Motorsport.com
Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Италии, которое пройдет на автодроме в Монце. Поул позицию, впервые за последние четыре уикенда, занял пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Второе место занял лидирующий в Кубке пилотов Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Третье место – также у "Феррари", его занял Карлос Сайнц. Четвертым стал Серхио Перес (также из "Ред Булла").
Квалификация Гран-при Италии
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Серхио Перес - "Ред Булл"
5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
6. Джордж Расселл - "Мерседес"
7. Ландо Норрис - "Макларен"
8. Даниэль Риккардо - "Макларен"
9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
10. Фернандо Алонсо - "Альпин"
11. Эстебан Окон - "Альпин"
12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
13. Ник де Врис - "Уильямс"
14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
15. Юки Цунода - "Альфа Таури"
16. Николас Латифи - "Уильямс"
17. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
18. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
19. Мик Шумахер - "Хаас"
20. Кевин Магнуссен - "Хаас"
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