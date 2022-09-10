Квалификация Гран-при Италии. Поул у Шарля Леклера, Ферстаппен – второй

Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Италии, которое пройдет на автодроме в Монце. Поул позицию, впервые за последние четыре уикенда, занял пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Второе место занял лидирующий в Кубке пилотов Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Третье место – также у "Феррари", его занял Карлос Сайнц. Четвертым стал Серхио Перес (также из "Ред Булла").

Квалификация Гран-при Италии

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Серхио Перес - "Ред Булл"

5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

6. Джордж Расселл - "Мерседес"

7. Ландо Норрис - "Макларен"

8. Даниэль Риккардо - "Макларен"

9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

10. Фернандо Алонсо - "Альпин"

11. Эстебан Окон - "Альпин"

12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

13. Ник де Врис - "Уильямс"

14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

15. Юки Цунода - "Альфа Таури"

16. Николас Латифи - "Уильямс"

17. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

18. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

19. Мик Шумахер - "Хаас"

20. Кевин Магнуссен - "Хаас"