Фелипе Другович – чемпион Формулы-2

Определился чемпион текущего сезона Формулы-2. Им стал бразильский пилот "МП Моторспорт" Фелипе Другович. Ему это удалось за этап до окончания чемпионата.

Примечательно, что Друговичу удалось стать чемпионом, даже несмотря на то, что он даже не финишировал в последней гонке – Гран-при Италии. Так случилось, потому что главный конкурент Фелипе – Тео Пуршер – также не заработал очков в гонке.

Последними тремя чемпионами Ф2 являются Ник де Врис (2019), Мик Шумахер (2020) и Оскар Пиастри (2021). Лишь один из них (Шумахер) сейчас является пилотом Формулы-1. К Друговичу небольшой интерес проявляет "Астон Мартин".