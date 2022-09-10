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Фелипе Другович – чемпион Формулы-2

Автоспорт
(1 голосов)

Бразилец может попасть в Астон Мартин в следующем сезоне Ф1

Фелипе Другович – чемпион Формулы-2

Фото: F1 Maximaal

UA-Футбол
Новина українською

Определился чемпион текущего сезона Формулы-2. Им стал бразильский пилот "МП Моторспорт" Фелипе Другович. Ему это удалось за этап до окончания чемпионата.

Примечательно, что Друговичу удалось стать чемпионом, даже несмотря на то, что он даже не финишировал в последней гонке – Гран-при Италии. Так случилось, потому что главный конкурент Фелипе – Тео Пуршер – также не заработал очков в гонке.

Последними тремя чемпионами Ф2 являются Ник де Врис (2019), Мик Шумахер (2020) и Оскар Пиастри (2021). Лишь один из них (Шумахер) сейчас является пилотом Формулы-1. К Друговичу небольшой интерес проявляет "Астон Мартин".

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В статье: Формула-2
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