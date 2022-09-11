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Гран-при Италии. Ферстаппен победил в пятый раз подряд
Леклер – второй, Расселл – третий
Фото: Road & Track
Завершилось Гран-при Италии. Снова, в пятый раз подряд, победил пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Всего за сезон у нидерландца уже одиннадцать побед. У ближайшего преследователя – Шарля Леклера – всего три.
Монегаск же занял второе место в сегодняшней гонке на автодроме в Монце, которая, между прочим, была домашней для его команды – "Феррари". Третьим стал Джордж Расселл из "Мерседеса".
Гран-при Италии
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Джордж Расселл - "Мерседес"
4. Карлос Сайнс - "Феррари"
5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
6. Серхио Перес - "Ред Булл"
7. Ландо Норрис - "Макларен"
8. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
9. Ник де Врис - "Уильямс"
10. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
11. Эстебан Окон - "Альпин"
12. Мик Шумахер - "Хаас"
13. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
14. Юки Цунода - "Альфа Таури"
15. Николас Латифи - "Уильямс"
16. Кевин Магнуссен - "Хаас"
Не финишировали:
Даниэль Риккардо - "Макларен"
Ланс Стролл - "Астон Мартин"
Фернандо Алонсо - "Альпин"
Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
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