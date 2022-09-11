Гран-при Италии. Ферстаппен победил в пятый раз подряд

Завершилось Гран-при Италии. Снова, в пятый раз подряд, победил пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Всего за сезон у нидерландца уже одиннадцать побед. У ближайшего преследователя – Шарля Леклера – всего три.

Монегаск же занял второе место в сегодняшней гонке на автодроме в Монце, которая, между прочим, была домашней для его команды – "Феррари". Третьим стал Джордж Расселл из "Мерседеса".

Гран-при Италии

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Шарль Леклер - "Феррари"

3. Джордж Расселл - "Мерседес"

4. Карлос Сайнс - "Феррари"

5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

6. Серхио Перес - "Ред Булл"

7. Ландо Норрис - "Макларен"

8. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

9. Ник де Врис - "Уильямс"

10. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

11. Эстебан Окон - "Альпин"

12. Мик Шумахер - "Хаас"

13. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

14. Юки Цунода - "Альфа Таури"

15. Николас Латифи - "Уильямс"

16. Кевин Магнуссен - "Хаас"

Не финишировали:

Даниэль Риккардо - "Макларен"

Ланс Стролл - "Астон Мартин"

Фернандо Алонсо - "Альпин"

Себастьян Феттель - "Астон Мартин"