ФИА созвала редкий спортивный саммит Формулы-1 впервые за 9 лет

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем созвал саммит, чтобы обсудить ряд спортивных вопросов в Формуле-1.

Спортивный саммит чемпионата мира Формулы-1 будет проведен между Бен Сулейемом, официальными лицами гонок и менеджерами команд с целью поиска улучшений в спорте.

Встреча состоится после беседы Бен Сулейема с гонщиками Формулы-1, состоявшейся в последние несколько дней в Монце.

Встреча, подобная этой, не проводилась с 2013 года и является частью "постоянной миссии Бен Сулайема по улучшению стандартов спорта", способствуя сотрудничеству между всеми сторонами, вовлеченными как в соревновательный, так и в операционный процесс.

Последующие встречи должны состояться с целью формирования будущего спорта под руководством руководящего органа, хотя дискуссии не будут иметь никакой регулирующей силы.