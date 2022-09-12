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Леклер: Я думаю, что смогу выиграть гонку до конца сезона

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Пилот не теряет надежды

Леклер: Я думаю, что смогу выиграть гонку до конца сезона

Фото: Monaco Tribune

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер после второго места на Гран-при Италии не теряет надежды одержать победу на одном из оставшихся Гран-при этого сезона.

"В целом, я думаю, что темп был неплохим, но нам не повезло с тем, что работа виртуального автомобиля безопасности закончилась на пит-лейне во время нашей первой остановки. Казалось, что трасса безопасна, и я ожидал рестарта, но, возможно, происходило что-то, о чём я не знаю. "Ред Булл" в любом случае действительно хороши, особенно в гонке. В этом плане у них преимущество.

Я думаю, что смогу выиграть гонку до конца сезона. От Спа до Монцы у нас была отличная реакция, но мы показали хороший темп. Я уверен, что мы можем победить ещё в нескольких гонках", — приводит слова Леклера GPblog.

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В статье: Шарль Леклер
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