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Юки Цунода остановился в четырех очках от дисквалификации

Автоспорт
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Пилот после второй тренировки был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке

Юки Цунода остановился в четырех очках от дисквалификации

Фото: F1

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По итогам 16-го этапа сезона-2022, Гран-при Италии, сразу два пилота получили штрафные баллы. Пилот "Альфа Таури" Юки Цунода после второй тренировки был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке за то, что он недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов. Помимо штрафа на старте гонки, Цунода получил два штрафных балла в суперлицензию.

Во время гонки за неправомерное получение преимущества после выезда за пределы трассы штраф в пять секунд и один штрафной балл получил пилот "Хааса" Кевин Магнуссен.

Возглавляет протокол теперь Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.

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В статье: Юки Цунода
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