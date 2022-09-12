Юки Цунода остановился в четырех очках от дисквалификации

По итогам 16-го этапа сезона-2022, Гран-при Италии, сразу два пилота получили штрафные баллы. Пилот "Альфа Таури" Юки Цунода после второй тренировки был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке за то, что он недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов. Помимо штрафа на старте гонки, Цунода получил два штрафных балла в суперлицензию.

Во время гонки за неправомерное получение преимущества после выезда за пределы трассы штраф в пять секунд и один штрафной балл получил пилот "Хааса" Кевин Магнуссен.

Возглавляет протокол теперь Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.