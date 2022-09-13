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Формула-1 может изменить формат гоночного уикенда

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Формула-1 может изменить формат гоночного уикенда

фото - F1

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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о своём желании видеть в будущем больше соревновательных сессий и меньше тренировок во время гоночных уикендов. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Serra.

"Нормальный уик-энд Гран-при должен состоять из двух тренировок в пятницу, причём за каждую тренировку должны присуждаться какие-то очки. Вместо третьей тренировки в субботу утром должна быть квалификация — вероятно, с одним кругом для каждого пилота. Она будет определять решётку для короткой субботней гонки — возможно, с механизмом реверсивной стартовой решётки.

Перемешанные из-за штрафов стартовые решётки на таких гонках, как Гран-при Бельгии этого года, показывают красоту перестановок в гонке, больше обгонов. Мы просто обязаны попробовать", — сказал Доменикали.

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В статье: формула-1
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