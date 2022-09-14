Стало известно, какую первую гонку проведет Феттель после ухода из Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель примет участие в традиционной Гонке чемпионов, которая в следующий раз состоится в конце января 2023 года в 120 километрах от Полярного круга в шведском местечке Пите-Хавсбад.

"Нет лучшего места, чтобы провести первую гонку после ухода из Формулы-1, чем Гонка чемпионов. Я буду уже в 11-й раз участвовать в этом соревновании, однако я каждый раз с нетерпением жду возвращения туда, потому что это очень весёлое мероприятие. У меня нет большого опыта пилотирования гоночной техники по льду и снегу, поэтому в этом году в Швеции пришлось многому научиться. Я был очень удивлён, дойдя до финала, где сразился с Себастьеном Лёбом. Не могу дождаться возвращения, чтобы помочь сборной Германии выиграть Кубок наций", — цитирует Феттеля пресс-служба Гонки чемпионов.

Помимо Феттеля, в список участников вошли двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, раллийные гонщики Петтер и Оливер Сольберги и Йохан Кристофферссон, а также двукратная чемпионка женской серии W Series Джейми Чедвик.