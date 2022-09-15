Льюис Хэмилтон: Такой Ред Булл непобедим

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал очередную победу Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

Пилот "Ред Булл" начал гонку на Гран-при Италии с 7-го места, но в итоге стал победителем этапа.

"Нужно быть реалистами и признать, что такой "Ред Булл" непобедим. Чтобы выиграть у них, надо серьёзно прибавлять. С точки зрения скорости они превосходят всех соперников.

Нам не удалось их догнать и мы не готовим какие-то обновления, которые позволят нам это сделать. Здесь нужна удача. Не буду говорить, что шансов не будет совсем, потому что, например, в Венгрии, мы могли победить. В целом же Ферстаппен очень комфортно себя чувствует в лидерах и едет расслабленно, поэтому мы никогда не угадаем, какой у них на самом деле темп", — приводит слова Хэмилтона Autosport.