Экс-пилот Формулы-1 может возглавить Ауди

Стало известно, что бывший пилот Формулы-1 Кристиано да Матта может возглавить "Ауди" в чемпионате, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

"Планируется купить "Заубер". У "Ауди" чёткие идеи, компания продолжает инвестировать в проект.

В ближайшие месяцы в Нойбурге, рядом с Ингольштадтом, появятся новые здания, которые дополнят и без того современное предприятие, где в последние годы проводились испытания двигателей и батарей для Формулы-E. Стенды для тестирования отдельных частей будущего двигателя готовы, и немецкий производитель теперь уже в открытую может свободно действовать на рынке технических специалистов для развития отдела, в котором в настоящее время работает 120 человек. На данный момент "Ауди" не назначила руководителя команды, но среди кандидатов есть Кристиану да Матта.

"Ауди" уже давно дала понять, что не заинтересована в роли простого поставщика силовых агрегатов. Компания хочет влиять на выбор команды. Переговоры с "Заубер" ведутся, и когда соглашение будет достигнуто, структура управления, вероятно, изменится", — говорится в статье.