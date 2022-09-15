  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Экс-пилот Формулы-1 может возглавить Ауди
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-пилот Формулы-1 может возглавить Ауди

Автоспорт
(1 голосов)

Интересно

Экс-пилот Формулы-1 может возглавить Ауди

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, что бывший пилот Формулы-1 Кристиано да Матта может возглавить "Ауди" в чемпионате, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

"Планируется купить "Заубер". У "Ауди" чёткие идеи, компания продолжает инвестировать в проект.

В ближайшие месяцы в Нойбурге, рядом с Ингольштадтом, появятся новые здания, которые дополнят и без того современное предприятие, где в последние годы проводились испытания двигателей и батарей для Формулы-E. Стенды для тестирования отдельных частей будущего двигателя готовы, и немецкий производитель теперь уже в открытую может свободно действовать на рынке технических специалистов для развития отдела, в котором в настоящее время работает 120 человек. На данный момент "Ауди" не назначила руководителя команды, но среди кандидатов есть Кристиану да Матта.

"Ауди" уже давно дала понять, что не заинтересована в роли простого поставщика силовых агрегатов. Компания хочет влиять на выбор команды. Переговоры с "Заубер" ведутся, и когда соглашение будет достигнуто, структура управления, вероятно, изменится", — говорится в статье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде