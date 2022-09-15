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Тото Вольф: Если бы не штрафы, то у нас менялись бы моторы по 20 раз за сезон

Автоспорт
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Руководитель хотел бы изменить правила

Тото Вольф: Если бы не штрафы, то у нас менялись бы моторы по 20 раз за сезон

Фото: The Checkered Flag

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал большое количество штрафов перед Гран-при Италии. Девять пилотов были оштрафованы за сверхлимитные замены элементов.

"Если бы не штрафы, то у нас были бы квалификационные моторы и не по пять, а по 20 за сезон. Большие команды тратили бы столько, сколько захотят, чтобы увеличить преимущество. Именно для этого нужен некий сдерживающий фактор.

Запутывает ли это всех? Безусловно. Но мы не хотим видеть гонку вооружений. Если дать свободу, то мы будем стараться подходить к штрафам с точки зрения стратегии, ведь это всего пять или 10 позиций. Начнём сжигать моторы в каждой гонке, потому что он в три раза быстрее предыдущего. Так что ограничения должны быть в любом случае", — приводит слова Вольфа RaceFans.

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В статье: Мерседес Тото Вольфф
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