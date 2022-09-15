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Тото Вольф: Если бы не штрафы, то у нас менялись бы моторы по 20 раз за сезон
Руководитель хотел бы изменить правила
Фото: The Checkered Flag
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал большое количество штрафов перед Гран-при Италии. Девять пилотов были оштрафованы за сверхлимитные замены элементов.
"Если бы не штрафы, то у нас были бы квалификационные моторы и не по пять, а по 20 за сезон. Большие команды тратили бы столько, сколько захотят, чтобы увеличить преимущество. Именно для этого нужен некий сдерживающий фактор.
Запутывает ли это всех? Безусловно. Но мы не хотим видеть гонку вооружений. Если дать свободу, то мы будем стараться подходить к штрафам с точки зрения стратегии, ведь это всего пять или 10 позиций. Начнём сжигать моторы в каждой гонке, потому что он в три раза быстрее предыдущего. Так что ограничения должны быть в любом случае", — приводит слова Вольфа RaceFans.
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