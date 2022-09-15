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Резервный пилот Феррари примет участие в частных тестах Альпин
Джовинацци присоединится к другим пилотам, которые примут участие в тестах
Фото: Autosport
Резервный пилот "Феррари" Антонио Джовинацци примет участие в частных тестах "Альпин", которые состоятся на автодроме "Хунгароринг" на болиде 2021 года, пишет Autosport.
По информации источника, пДжовинацци рисоединится к другим пилотам, которые примут участие в тестах — это Джек Дуэн из Формулы-2, резервный пилот "Мерседеса" Ник де Врис и гонщик IndyCar Колтон Херта.
Ранее также сообщалось о возможном участии в тестах Себастьяна Феттеля и Мика Шумахера, но позднее эта информация была опровергнута.
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