Резервный пилот Феррари примет участие в частных тестах Альпин

Резервный пилот "Феррари" Антонио Джовинацци примет участие в частных тестах "Альпин", которые состоятся на автодроме "Хунгароринг" на болиде 2021 года, пишет Autosport.

По информации источника, пДжовинацци рисоединится к другим пилотам, которые примут участие в тестах — это Джек Дуэн из Формулы-2, резервный пилот "Мерседеса" Ник де Врис и гонщик IndyCar Колтон Херта.

Ранее также сообщалось о возможном участии в тестах Себастьяна Феттеля и Мика Шумахера, но позднее эта информация была опровергнута.