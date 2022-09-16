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Концерн Ред Булл отказался приглашать в Альфа Таури Колтона Херту

Автоспорт
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Но Гасли все же может покинуть команду

Концерн Ред Булл отказался приглашать в Альфа Таури Колтона Херту

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Австрийский концерн "Ред Булл" отказался от планов по приглашению в "Альфа Таури" американского гонщика Колтона Херты, сообщает Motorsport-Magazin. В "Ред Булл" признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.

Вместе с тем это не означает, что "Альфа Таури" не отпустит в "Альпин" французского пилота Пьера Гасли, хотя ранее в "Ред Булл" заявляли, что готовы уступить права на Пьера, только если смогут заменить его на Херту.

По данным немецких журналистов, в "Ред Булл" уже подобрали новых кандидатов на замену Гасли, если его место освободится. Кто это, не уточняется, но речь идёт о гонщиках, не входящих в молодёжную программу "Ред Булл". При этом ранее ходили слухи, что в "Альфа Таури" может оказаться Мик Шумахер, который близок к расставанию с Академией "Феррари" и "Хаасом".

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В статье: Ред Булл
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