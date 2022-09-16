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Мик Шумахер не входит в список возможных гонщиков Альфа Таури
Пилот останется в Хаасе
Фото: Getty Images
Немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер не входит в список потенциальных кандидатов на замену француза Пьера Гасли в составе "Альфа Таури", сообщает Motorsport-Total.
Тем не менее "Альфа Таури" может отпустить Гасли в "Альпин", по информации немецких СМИ, в "Ред Булл" уже подобрали новых кандидатов на замену Гасли, если его место освободится. Кто это, не уточняется, но речь идёт о гонщиках, не входящих в молодёжную программу "Ред Булл".
Мик Шумахер, по слухам, близок к расставанию с "Хаасом".
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