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Мик Шумахер не входит в список возможных гонщиков Альфа Таури

Автоспорт
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Пилот останется в Хаасе

Мик Шумахер не входит в список возможных гонщиков Альфа Таури

Фото: Getty Images

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Немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер не входит в список потенциальных кандидатов на замену француза Пьера Гасли в составе "Альфа Таури", сообщает Motorsport-Total.

Тем не менее "Альфа Таури" может отпустить Гасли в "Альпин", по информации немецких СМИ, в "Ред Булл" уже подобрали новых кандидатов на замену Гасли, если его место освободится. Кто это, не уточняется, но речь идёт о гонщиках, не входящих в молодёжную программу "Ред Булл".

Мик Шумахер, по слухам, близок к расставанию с "Хаасом".

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В статье: Мик Шумахер
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