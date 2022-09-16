Отец Хэмилтона помог одному из резервных пилотов Мерседеса попасть в Формулу-1

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что его отец помог Нику де Врису попасть в Формулу-1.

"Ник — талантливый гонщик, я знаком с ним ещё с тех пор, когда он был совсем молодым. Когда я выступал в "Макларене", мой отец помог Нику попасть в Формулу-1. Сейчас де Врис очень ценный член нашей команды, он всегда на позитиве и многое делает для нас. Я был рад, когда он получил возможность выступить в гонке, он заслуживает места в Формуле-1", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Ник де Врис — резервный пилот "Мерседеса". За день до гонки на Гран-при Италии он вынужденно заменил Алекса Албона в "Уильямсе".