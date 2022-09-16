  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Отец Хэмилтона помог одному из резервных пилотов Мерседеса попасть в Формулу-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Хэмилтона помог одному из резервных пилотов Мерседеса попасть в Формулу-1

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис рассказал о влиянии своего отца

Отец Хэмилтона помог одному из резервных пилотов Мерседеса попасть в Формулу-1

Фото: ESPN

Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что его отец помог Нику де Врису попасть в Формулу-1.

"Ник — талантливый гонщик, я знаком с ним ещё с тех пор, когда он был совсем молодым. Когда я выступал в "Макларене", мой отец помог Нику попасть в Формулу-1. Сейчас де Врис очень ценный член нашей команды, он всегда на позитиве и многое делает для нас. Я был рад, когда он получил возможность выступить в гонке, он заслуживает места в Формуле-1", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Ник де Врис — резервный пилот "Мерседеса". За день до гонки на Гран-при Италии он вынужденно заменил Алекса Албона в "Уильямсе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде