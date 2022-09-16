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Албон рассказал о своём самочувствии после операции

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Пилот команды "Уильямс" перенес операцию

Албон рассказал о своём самочувствии после операции

Фото: Carscoops

Новина українською

Пилот команды "Уильямс" Александер Албон рассказал, как он себя чувствует после операции на аппендиксе.

"Всем привет, хотел рассказать вам, как я себя чувствую. Я в полном порядке. В субботу у меня возникла небольшая проблема, но врачи проделали отличную работу. Я благодарен им за то, что они вылечили меня. Во вторник меня выписали из больницы, и с тех пор я был в Монако. Спасибо вам за ваши приятные сообщения, которые вы мне прислали. Спасибо, надеюсь увидеться с вами уже в Сингапуре", - сказал Алекс Албон в своём видеообращении.

Напомним, после операции у гонщика возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания - известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.

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В статье: формула-1 Александр Албон Уильямс
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