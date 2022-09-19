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Отец Ферстаппена контактировал с руководством Феррари

Автоспорт
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Пилот может сменить команду по окончании контракта

Отец Ферстаппена контактировал с руководством Феррари

Фото: Sporting News

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Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира и пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, связывался с представителями "Феррари", чтобы узнать о перспективах перехода сына в итальянскую команду, сообщает AutoMoto.it. По информации источника, речь идёт о более далёком будущем.

Действующий контракт Ферстаппена с "Ред Булл" рассчитан до окончания 2028 года.

Издание отмечает, что одной из причин таких действий Ферстаппена — старшего является неопределённость "Ред Булл" из-за ситуации с отказом от продажи "Порше".

Как сообщил источник, в ближайшее время не стоит ждать каких-то переходов со стороны Ферстаппена, по крайней мере до окончания сезона-2023.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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