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Отец Ферстаппена контактировал с руководством Феррари
Пилот может сменить команду по окончании контракта
Фото: Sporting News
Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира и пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, связывался с представителями "Феррари", чтобы узнать о перспективах перехода сына в итальянскую команду, сообщает AutoMoto.it. По информации источника, речь идёт о более далёком будущем.
Действующий контракт Ферстаппена с "Ред Булл" рассчитан до окончания 2028 года.
Издание отмечает, что одной из причин таких действий Ферстаппена — старшего является неопределённость "Ред Булл" из-за ситуации с отказом от продажи "Порше".
Как сообщил источник, в ближайшее время не стоит ждать каких-то переходов со стороны Ферстаппена, по крайней мере до окончания сезона-2023.
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