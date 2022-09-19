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Гран-при Японии MotoGP может не состояться

Автоспорт
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Всему виной погода

Гран-при Японии MotoGP может не состояться

Новина українською

Гран-при Японии MotoGP оказался под угрозой срыва, сообщает GPOne. Причиной этого стал тайфун Нанмадол, бушующий на юго-западе страны.

В настоящий момент из-за стихии уже эвакуировано 4 миллиона человек в Кюсю, а уровень тревоги в этом регионе находится на максимальном уровне. Ожидается, что тайфун двинется в сторону Токио, из-за чего команды могут вовсе не суметь приехать в Японию.

Из-за тайфуна могут быть отменены рейсы в Токио и Осаку. Сообщается, что в настоящий момент руководство чемпионата находится в ожидании новостей. Не исключается, что этап и вовсе может быть отменён.

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В статье: motogp
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