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Норрис вышел на второе место в истории по количеству очков в Ф-1 набранных без побед

Автоспорт
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Ещё немного и лидер

Норрис вышел на второе место в истории по количеству очков в Ф-1 набранных без побед

фото - motorsport.com

Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис вышел на второе место в истории по количеству очков в Формуле-1, набранных без побед.

После Гран-при Италии в начале этого месяца, где британец финишировал на седьмом месте, он опередил Ромена Грожана по количеству очков, набранных в Формуле-1 без побед в Гран-при. С 394 очками за карьеру он стал вторым в этом списке, уступая лишь Нико Хюлькенбергу.

Хюлькенберг выступал в Формуле-1 в течение девяти сезонов. Хотя он выступал за несколько команд, ему ни разу не удалось финишировать в тройке лидеров. Норрис, который в настоящее время проводит четвёртый сезон в Формуле-1, находится в 127 очках от того, чтобы отобрать рекорд у Хюлькенберга.

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В статье: формула-1 Ландо Норрис
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