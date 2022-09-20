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Норрис вышел на второе место в истории по количеству очков в Ф-1 набранных без побед
Ещё немного и лидер
фото - motorsport.com
Пилот "Макларена" Ландо Норрис вышел на второе место в истории по количеству очков в Формуле-1, набранных без побед.
После Гран-при Италии в начале этого месяца, где британец финишировал на седьмом месте, он опередил Ромена Грожана по количеству очков, набранных в Формуле-1 без побед в Гран-при. С 394 очками за карьеру он стал вторым в этом списке, уступая лишь Нико Хюлькенбергу.
Хюлькенберг выступал в Формуле-1 в течение девяти сезонов. Хотя он выступал за несколько команд, ему ни разу не удалось финишировать в тройке лидеров. Норрис, который в настоящее время проводит четвёртый сезон в Формуле-1, находится в 127 очках от того, чтобы отобрать рекорд у Хюлькенберга.
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