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Ферстаппен не исключил возможного перехода в Феррари
Пилот внес ясность в ситуацию
Фото: Auto Review
Действующий чемпион мира, пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос о своём возможном переходе в "Феррари" в будущем.
"На данный момент мой контракт с "Ред Булл" рассчитан до 2028 года, и я очень рад быть там, где сейчас нахожусь. Но, как говорится, никогда не говори никогда. У меня хорошие отношения с "Феррари", и кто знает, что произойдёт после 2028 года. Может, меня и вовсе не будет в Формуле-1", — поделился Ферстаппен в интервью Formula Passion.
Стоит отметить, что итальянское издание Auto Moto сообщило, что отец Макса Ферстаппена уже интересовался планами "Феррари" на будущее.
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