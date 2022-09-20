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Ферстаппен не исключил возможного перехода в Феррари

Автоспорт
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Пилот внес ясность в ситуацию

Ферстаппен не исключил возможного перехода в Феррари

Фото: Auto Review

Новина українською

Действующий чемпион мира, пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос о своём возможном переходе в "Феррари" в будущем.

"На данный момент мой контракт с "Ред Булл" рассчитан до 2028 года, и я очень рад быть там, где сейчас нахожусь. Но, как говорится, никогда не говори никогда. У меня хорошие отношения с "Феррари", и кто знает, что произойдёт после 2028 года. Может, меня и вовсе не будет в Формуле-1", — поделился Ферстаппен в интервью Formula Passion.

Стоит отметить, что итальянское издание Auto Moto сообщило, что отец Макса Ферстаппена уже интересовался планами "Феррари" на будущее.

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В статье: Макс Ферстаппен
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