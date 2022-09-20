ФИА утвердила календарь Формулы-1 на 2023 год

Международная автомобильная федерация (ФИА) официально утвердила календарь чемпионата Формулы-1 на 2023 год.

Сезон включит в себя 24 Гран-при – добавлен этап в Лас-Вегасе (США), который станет предпоследним в чемпионате. Открывать соревнования будет Гран-при Бахрейна, запланированный на 5 марта. Последний этап в Абу-Даби состоится 26 ноября.

Формула-1. Сезон-2023. Календарь:

5 марта: Гран-при Бахрейна

19 марта: Гран-при Саудовской Аравии

2 апреля: Гран-при Австралии

16 апреля: Гран-при Китая

30 апреля: Гран-при Азербайджана

7 мая: Гран-при Майами

21 мая: Гран-при Эмилии-Романьи

28 мая: Гран-при Монако

4 июня: Гран-при Испании

18 июня: Гран-при Канады

2 июля: Гран-при Австрии

9 июля: Гран-при Великобритании

23 июля: Гран-при Венгрии

30 июля: Гран-при Бельгии

27 августа: Гран-при Нидерландов

3 сентября: Гран-при Италии

17 сентября: Гран-при Сингапура

24 сентября: Гран-при Японии

8 октября: Гран-при Катара

22 октября: Гран-при США

29 октября: Гран-при Мексики

5 ноября: Гран-при Бразилии

18 ноября: Гран-при Лас-Вегаса

26 ноября: Гран-при Абу-Даби