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ФИА утвердила календарь Формулы-1 на 2023 год
Организаторы приняли правильное решение и не будут проводить этап в россии
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) официально утвердила календарь чемпионата Формулы-1 на 2023 год.
Сезон включит в себя 24 Гран-при – добавлен этап в Лас-Вегасе (США), который станет предпоследним в чемпионате. Открывать соревнования будет Гран-при Бахрейна, запланированный на 5 марта. Последний этап в Абу-Даби состоится 26 ноября.
Формула-1. Сезон-2023. Календарь:
5 марта: Гран-при Бахрейна
19 марта: Гран-при Саудовской Аравии
2 апреля: Гран-при Австралии
16 апреля: Гран-при Китая
30 апреля: Гран-при Азербайджана
7 мая: Гран-при Майами
21 мая: Гран-при Эмилии-Романьи
28 мая: Гран-при Монако
4 июня: Гран-при Испании
18 июня: Гран-при Канады
2 июля: Гран-при Австрии
9 июля: Гран-при Великобритании
23 июля: Гран-при Венгрии
30 июля: Гран-при Бельгии
27 августа: Гран-при Нидерландов
3 сентября: Гран-при Италии
17 сентября: Гран-при Сингапура
24 сентября: Гран-при Японии
8 октября: Гран-при Катара
22 октября: Гран-при США
29 октября: Гран-при Мексики
5 ноября: Гран-при Бразилии
18 ноября: Гран-при Лас-Вегаса
26 ноября: Гран-при Абу-Даби
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