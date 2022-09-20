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Карлос Сайнс: В этом сезоне мы боролись с такой командой, как Ред Булл, которая делает всё идеально
Пилот высказался по поводу окончания сезона
Пилот Феррари Карлос Сайнс высказался по поводу окончания нынешнего сезона Формулы-1 и планов на следующий.
"Я бы хотел последовательного завершения сезона, особенно с учётом того количества вещей, которые произошли с нами в этом году. Я бы хотел провести спокойную последнюю часть сезона, чтобы с нами происходило меньше неприятных событий и чтобы мы могли набрать ритм для следующего года, который станет новой возможностью.
Мы должны попытаться улучшить пару вещей, таких как надёжность и стабильность. Мы должны помнить, что в этом году мы боролись с такой командой, как "Ред Булл", которая делает всё идеально. Мы должны извлечь из этого уроки и стать командой, которая будет делать это так же в следующем году", — приводит слова Сайнса GrandPrix.
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