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Карлос Сайнс: В этом сезоне мы боролись с такой командой, как Ред Булл, которая делает всё идеально

Автоспорт
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Пилот высказался по поводу окончания сезона

Карлос Сайнс: В этом сезоне мы боролись с такой командой, как Ред Булл, которая делает всё идеально

Новина українською

Пилот Феррари Карлос Сайнс высказался по поводу окончания нынешнего сезона Формулы-1 и планов на следующий.

"Я бы хотел последовательного завершения сезона, особенно с учётом того количества вещей, которые произошли с нами в этом году. Я бы хотел провести спокойную последнюю часть сезона, чтобы с нами происходило меньше неприятных событий и чтобы мы могли набрать ритм для следующего года, который станет новой возможностью.

Мы должны попытаться улучшить пару вещей, таких как надёжность и стабильность. Мы должны помнить, что в этом году мы боролись с такой командой, как "Ред Булл", которая делает всё идеально. Мы должны извлечь из этого уроки и стать командой, которая будет делать это так же в следующем году", — приводит слова Сайнса GrandPrix.

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В статье: Феррари Карлос Сайнс
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