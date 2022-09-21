Время старта Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории Формулы-1

У Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 будет самое позднее время начала в истории чемпионата. Гонка начнётся в 22:00 по местному времени.

Лас-Вегас дебютирует в календаре в следующем году и будет предпоследним этапом сезона.

Гонка на 50 кругов состоится 18 ноября и станет первой субботней гонкой в Формуле-1 с 1985 года. Практика состоится в четверг, а квалификация — в пятницу вечером.