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Время старта Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории Формулы-1

Автоспорт
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Этот этап состоится в следующем году

Время старта Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории Формулы-1

фото - F1

Новина українською

У Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 будет самое позднее время начала в истории чемпионата. Гонка начнётся в 22:00 по местному времени.

Лас-Вегас дебютирует в календаре в следующем году и будет предпоследним этапом сезона.

Гонка на 50 кругов состоится 18 ноября и станет первой субботней гонкой в Формуле-1 с 1985 года. Практика состоится в четверг, а квалификация — в пятницу вечером.

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