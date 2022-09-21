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Время старта Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории Формулы-1
Этот этап состоится в следующем году
фото - F1
У Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 будет самое позднее время начала в истории чемпионата. Гонка начнётся в 22:00 по местному времени.
Лас-Вегас дебютирует в календаре в следующем году и будет предпоследним этапом сезона.
Гонка на 50 кругов состоится 18 ноября и станет первой субботней гонкой в Формуле-1 с 1985 года. Практика состоится в четверг, а квалификация — в пятницу вечером.
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