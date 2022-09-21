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Ред Булл отозвал заявку на участие Херты в этапе DTM
Он не будет участвовать
Фото: Motorsport.com
Американский гонщик Колтон Херта должен был выступить на этапе DTM в Австрии в предстоящие выходные, однако его заявка была отменена, сообщает Motorsport-Total.
По информации сеточника, Херта должен был принять участие в этапе немецкого кузовного чемпионата в составе команды "АФ Корсе", принадлежащей в этой серии концерну "Ред Булл".
Как информирует источник, "Ред Булл" планировал объявить об участии Херты в гонке незадолго до уикенда, однако в последний момент отозвал заявку. Точная причина этого не называется.
Напомним, ранее стало известно, что "Ред Булл" отказался от планов по приглашению в "Альфа Таури" американского гонщика Колтона Херты.
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