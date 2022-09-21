Ред Булл отозвал заявку на участие Херты в этапе DTM

Американский гонщик Колтон Херта должен был выступить на этапе DTM в Австрии в предстоящие выходные, однако его заявка была отменена, сообщает Motorsport-Total.

По информации сеточника, Херта должен был принять участие в этапе немецкого кузовного чемпионата в составе команды "АФ Корсе", принадлежащей в этой серии концерну "Ред Булл".

Как информирует источник, "Ред Булл" планировал объявить об участии Херты в гонке незадолго до уикенда, однако в последний момент отозвал заявку. Точная причина этого не называется.

Напомним, ранее стало известно, что "Ред Булл" отказался от планов по приглашению в "Альфа Таури" американского гонщика Колтона Херты.