  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ред Булл отозвал заявку на участие Херты в этапе DTM
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл отозвал заявку на участие Херты в этапе DTM

Автоспорт
(1 голосов)

Он не будет участвовать

Ред Булл отозвал заявку на участие Херты в этапе DTM

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Американский гонщик Колтон Херта должен был выступить на этапе DTM в Австрии в предстоящие выходные, однако его заявка была отменена, сообщает Motorsport-Total.

По информации сеточника, Херта должен был принять участие в этапе немецкого кузовного чемпионата в составе команды "АФ Корсе", принадлежащей в этой серии концерну "Ред Булл".

Как информирует источник, "Ред Булл" планировал объявить об участии Херты в гонке незадолго до уикенда, однако в последний момент отозвал заявку. Точная причина этого не называется.

Напомним, ранее стало известно, что "Ред Булл" отказался от планов по приглашению в "Альфа Таури" американского гонщика Колтона Херты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде