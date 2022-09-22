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Карлос Сайнс: Мы смогли добиться главной цели в этом сезоне
Феррари начала бороться с Ред Булл
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс заявил, что команда добилась поставленных целей на сезон-2022.
"В первой половине сезонов у нас было много позитивных моментов. В частности, мы смогли добиться главной цели – начав бороться с "Ред Булл" за победы в гонках и бороться с "Мерседесом" за позицию в Кубке конструкторов. У нас была действительно конкурентоспособная машина, и мы могли бы выиграть больше гонок, если бы чуть лучше справлялись со своей работой и прогрессировали.
Конечно, мы должны работать лучше, если хотим победить "Ред Булл" и "Мерседес", которому, похоже, удалось вернуть былую скорость. Мы понимаем, что есть команды, которые выступают на самом высоком уровне. И у нас нет права на ошибку — каждый неверный шаг может привести к тому, что тебя обойдут", — приводит слова Карлоса Сайнса GPFans.
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