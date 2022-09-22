Альфа Ромео: Скоро будет анонс

Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" на своей странице в одной из социальных сетей анонсировала объявление 27 сентября. При этом не уточняется, о чём именно будет сообщено в пресс-релизе.

"Скоро будет анонс. Следите за обновлениями. 27.09.2022. Продолжаем творить историю", — говорится в сообщении аккаунта "Альфа Ромео".

Стоит отметить, что это может быть анонс официального соглашения с "Ауди", которые ранее заявили о том, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей.