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Альфа Ромео: Скоро будет анонс
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Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" на своей странице в одной из социальных сетей анонсировала объявление 27 сентября. При этом не уточняется, о чём именно будет сообщено в пресс-релизе.
"Скоро будет анонс. Следите за обновлениями. 27.09.2022. Продолжаем творить историю", — говорится в сообщении аккаунта "Альфа Ромео".
Стоит отметить, что это может быть анонс официального соглашения с "Ауди", которые ранее заявили о том, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей.
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